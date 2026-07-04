Transfer Ermina Mahmića sve bliži: Zmaj na korak od Bundeslige

Transfer Ermina Mahmića mogao bi biti jedna od najzanimljivijih priča ovog ljeta kada je riječ o bh. reprezentativcima, nakon što je mladi fudbaler skrenuo pažnju odličnim nastupima na Svjetskom prvenstvu.

Dvadesetjednogodišnji ofanzivni veznjak Slovana iz Libereca dobio je priliku u dresu Bosne i Hercegovine kao igrač s klupe, ali je za kratko vrijeme ostavio snažan utisak. Mahmić je na Mundijalu postigao dva gola za Zmajeve i postao jedan od igrača o kojima se sve više govori u evropskim fudbalskim krugovima.

Transfer Ermina Mahmića vodi prema Bundesligi

Prema informacijama njemačkih medija, Eintracht Frankfurt započeo je pregovore sa Slovanom iz Libereca o mogućem dolasku bh. reprezentativca. Time je transfer Ermina Mahmića u Bundesligu postao sve realnija opcija, iako posao još nije završen.

Najveća prepreka u pregovorima trenutno je visina odštete. Češki klub, prema dostupnim informacijama, za Mahmića traži oko deset miliona eura, dok u Frankfurtu smatraju da je riječ o iznosu koji bi trebalo smanjiti tokom pregovora.

Da će Mahmić ovog ljeta teško ostati u Slovanu nagovijestio je ranije i trener češkog kluba, koji je poručio da klub ne može zadržati igrača ukoliko stigne ponuda koja zadovoljava i klub i samog fudbalera.

Frankfurt, ipak, nije jedini klub koji prati razvoj situacije. Za Mahmića se ranije povezivao interes više evropskih timova, među kojima se spominju Lazio, Roma, Como, ali i pojedini klubovi iz Bundeslige.

Upravo zbog toga njemački klub ne bi trebao previše odugovlačiti ukoliko želi završiti posao. Nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu, Mahmićeva cijena i interes za njega značajno su porasli, pa bi naredni dani mogli biti ključni za njegovu budućnost.

Eintracht Frankfurt prošlu sezonu Bundeslige završio je u sredini tabele i ostao bez plasmana u evropska takmičenja, zbog čega bi dovođenje mladih i perspektivnih igrača moglo biti jedan od prioriteta u ljetnom prelaznom roku.