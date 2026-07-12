Zmaj dočekan u Bosanskoj Krupi: Mahmić poslao snažnu poruku mladim sportistima

RTV SLON
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Ermin Mahmić / Instagram; Iako je naš put završio u šesnaestini finala, pokazali smo da Bosna i Hercegovina ima srce, karakter i kvalitet. Ponosan sam na naš tim, na svakog pojedinca koji je ostavio srce na terenu i dao sve od sebe. Čast mi je dijeliti teren s ovim momcima. Ovo nije kraj. Ovo je tek početak. Iz ovog poraza ćemo naučiti, vratiti se još jači i nastaviti da se borimo za našu Bosnu i Hercegovinu.

Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermin Mahmić dočekan je u Bosanskoj Krupi nakon zapaženih nastupa na Svjetskom prvenstvu, gdje je postigao dva pogotka u dresu Zmajeva.

Veliki broj građana okupio se kako bi pozdravio mladog reprezentativca, koji se zahvalio na podršci i iskoristio priliku da uputi motivacijsku poruku mladima koji sanjaju sportsku karijeru.

Mahmić je poručio da je važno vjerovati u sebe, ne dozvoliti da vas drugi obeshrabre te svakodnevno raditi na ostvarenju svojih ciljeva. Istakao je da uspjeh dolazi uz trud, disciplinu i pozitivan način razmišljanja, uprkos izazovima koji se mogu pojaviti na tom putu.

Njegove riječi prisutni su ispratili velikim aplauzom, a doček u rodnom kraju protekao je u svečanoj i emotivnoj atmosferi.