Zmaj dočekan u Bosanskoj Krupi: Mahmić poslao snažnu poruku mladim sportistima

Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermin Mahmić dočekan je u Bosanskoj Krupi nakon zapaženih nastupa na Svjetskom prvenstvu, gdje je postigao dva pogotka u dresu Zmajeva.

Veliki broj građana okupio se kako bi pozdravio mladog reprezentativca, koji se zahvalio na podršci i iskoristio priliku da uputi motivacijsku poruku mladima koji sanjaju sportsku karijeru.

Mahmić je poručio da je važno vjerovati u sebe, ne dozvoliti da vas drugi obeshrabre te svakodnevno raditi na ostvarenju svojih ciljeva. Istakao je da uspjeh dolazi uz trud, disciplinu i pozitivan način razmišljanja, uprkos izazovima koji se mogu pojaviti na tom putu.

Njegove riječi prisutni su ispratili velikim aplauzom, a doček u rodnom kraju protekao je u svečanoj i emotivnoj atmosferi.