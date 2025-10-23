Trg slobode u znaku ljubavi: Umjetnički performans Damira Mahmutovića i Elvisa Sivčevića

U subotu, 25. oktobra, u 12 sati, Trg slobode u Tuzli postaće pozornica na otvorenom, ispunjena riječima, tonovima i emocijama. Umjetnici Damir Mahmutović, magistar umjetnosti i glumac, i Elvis Sivčević, magistar klasične gitare, udružiće glas i muziku u performansu posvećenom – ljubavi.

Kroz spoj poezije, interpretacije i zvuka gitare, dvojica umjetnika stvoriće intimnu atmosferu u kojoj će se preplitati emocija i tišina, stih i ton, glas i žica. Njihov nastup biće poziv publici da zastane, posluša i prepozna ono što svakodnevica često potisne – jednostavnost i snagu iskrene emocije.

Pred publikom će oživjeti različita lica ljubavi: ona koja spaja i razdvaja, tješi i inspiriše, vraća vjeru u bliskost i dodir. Pored izgovorene riječi i zvuka gitare, performans će uključiti i otpjevane trenutke, nastale spontano, kao izraz trenutne emocije i umjetničkog nadahnuća.

Organizatori pozivaju građane da u subotu, u srcu Tuzle, podijele jedno podne puno topline i umjetnosti, gdje će barem na trenutak, ljubav biti glasnija od svakodnevice.