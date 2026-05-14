Tri decenije British Council-a u BiH: Obrazovanje, kultura i mladi u fokusu saradnje

British Council obilježio je 30 godina djelovanja u Bosni i Hercegovini svečanim prijemom u Historijskom muzeju u Sarajevu, na kojem je istaknuta dugogodišnja saradnja u oblasti obrazovanja, kulture, kreativnih industrija i podrške mladima.

Od otvaranja ureda u BiH 1996. godine, British Council je, kako je istaknuto, sarađivao s institucijama, obrazovnim sektorom, umjetnicima i organizacijama civilnog društva s ciljem jačanja vještina, međunarodnih veza i društvenog razvoja.

Britanski ambasador u BiH Julian Reilly poručio je da su partnerstva kroz tri decenije doprinijela jačanju veza između BiH i Ujedinjenog Kraljevstva te da će podrška projektima biti nastavljena i u narednom periodu.

Direktorica za kulturnu saradnju British Council-a u BiH Amila Karavdić istakla je da je fokus rada bio na stvaranju prilika za mlade, umjetnike, nastavnike i medijske profesionalce kroz obrazovne i kulturne programe.