Tri decenije Slon radija, priča o profesionalnosti koja traje

Trideset godina Slon radija danas nije samo broj nego potvrda da se profesionalnost može graditi i očuvati i u vremenima kada se medijska scena mijenja brže nego ikada. Sa skromnih početaka na 89 megaherca, Radio Slon je tokom tri decenije izrastao u Slon media, sistem koji danas obuhvata radio, televiziju i online platforme, ali je suština ostala ista, odgovornost prema publici i provjerena informacija kao temelj svakog sadržaja.

Od prvih dana, 30 godina Slon radija obilježila je jasna odluka da se povjerenje slušalaca i gledalaca ne traži senzacionalizmom, nego dosljednim radom. U vremenu kada je brzina često ispred tačnosti, ovaj medij birao je sporiji, ali sigurniji put, onaj u kojem se informacije provjeravaju više puta prije nego što postanu javne.

Direktor RTV Slon Damir Đapo ističe da je profesionalnost važnija od često korištenog pojma nezavisnosti. Prema njegovim riječima, nezavisni mediji ne postoje u apsolutnom smislu jer svaki medij zavisi od različitih izvora prihoda i okolnosti, ali ono što je moguće jeste ostati profesionalan. Upravo u tome vidi razlog dugovječnosti Slona, jer najveći dio prihoda dolazi iz marketinga, a ne iz politike ili javnih fondova, što omogućava prostor za odgovorno novinarstvo i provjerenu informaciju.

Takav pristup znači da Slon radija često nije prvi koji objavi vijest, ali je među rijetkima koji su sigurni u njenu tačnost. Informacije koje se emituju prolaze višestruke provjere, jer je, kako ističu u redakciji, važnije biti tačan nego brz. Ta filozofija prepoznata je i od publike, što potvrđuje kontinuirano visoka slušanost i povjerenje koje traje već 30 godina RaSlon radija.

Tri decenije rada nose i snažnu dozu nostalgije, sjećanja na glasove, emisije i ljude koji su kroz vrijeme gradili identitet ovog radija. Generacije slušalaca odrasle su uz 89 MHz, uz jutarnje programe, muziku i informacije koje su pratile njihovu svakodnevicu. Oni koji su ranije bili dio ove priče i oni koji je danas nastavljaju, zajedno su oblikovali medij koji zna kome se obraća i zašto traje.

Zahvalnost publici ostaje neizostavan dio ove priče, jer povjerenje koje traje 30 godina Radija Slon nikada se ne podrazumijeva. Ono se gradi svakodnevno, kroz odgovoran rad, profesionalan odnos prema informacijama i svijest da je publika razlog postojanja svakog medija. Na istoj frekvenciji na kojoj je sve počelo, Slon i danas ostaje dio svakodnevice, sa istom misijom i istom odgovornošću prema onima koji ga biraju.