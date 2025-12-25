Tri osobe uhapšene zbog dječije pornografije

Policijski službenici Jedinice za visokotehnološki kriminalitet MUP-a Republike Srpske, u saradnji sa policijskim upravama Bijeljina, Istočno Sarajevo i Doboj, učestvovali su u međunarodnoj akciji pod nazivom “AI4KIDS” usmjerenoj na borbu protiv dječije pornografije.

Osumnjičeni se terete za krivično djelo iskorištavanja djece za pornografiju prema članu 175. Krivičnog zakona RS, a pretresi su izvršeni na tri lokacije. Tom prilikom oduzeti su mobilni telefoni, laptopi, USB stikovi, memorijske kartice, SIM kartice i drugi digitalni uređaji povezani s izvršenjem krivičnih djela.

Akcija je obuhvatila pretragu internetskih platformi, foruma i društvenih mreža, uključujući i sadržaje kreirane pomoću vještačke inteligencije, kako bi se identificirale fotografije i video snimci seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. Uhapšene osobe su, prema policiji, putem društvenih mreža i komunikacijskih grupa objavljivale, razmjenjivale materijal i navodile djecu da ga kreiraju.

MUP RS najavljuje nastavak planskih aktivnosti u cilju otkrivanja i dokazivanja ovakvih krivičnih djela, uz isticanje važnosti edukacije o sigurnom korištenju vještačke inteligencije i tehnologija kako bi se smanjili rizici od zloupotrebe.