Tri požara na području Tuzlanskog kantona u posljednja 24 sata

Ali Huremović
požar, vatrogasci
Foto: Ilustracija

Zabilježena tri požara na području Tuzlanskog kantona, uz stabilne hidrometeorološke pokazatelje i porast vodostaja na HA Modrac za četiri centimetra.

Prema jutrošnjim podacima Hidrometeorološke stanice Bukovčić u Tuzli, u 7 sati zabilježena je temperatura od 2 stepena Celzijusa, uz visoku vlažnost zraka od 96 posto. Atmosferski pritisak iznosio je 979 hPa, a padavina nije bilo.

Vodostaj na brani Hidroakumulacije Modrac jutros je iznosio 197,70 metara nadmorske visine, što je četiri centimetra više u odnosu na mjerenje dan ranije. Tačka preljeva je na 200 mnm, a ispusni protok kroz temeljne otvore iznosi 2,12 kubna metra u sekundi.

Profesionalne vatrogasne jedinice imale su tokom prethodnih 24 sata nekoliko intervencija na gašenju požara. Vatrogasci Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla intervenirali su u ulici Veljka Lukića Kurjaka, gdje je gorio pomoćni objekat, odnosno kotlovnica. U Živinicama je zabilježena intervencija u ulici Alije Izetbegovića zbog požara otpada u kontejneru. Vatrogasci iz Srebrenika gasili su požar dimnjaka u firmi „Great“ d.o.o. u mjestu Duboki Potok.

