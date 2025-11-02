Trikovi za bolji san tokom jeseni i zime

Kako dani postaju kraći, a noći hladnije, mnogi primjećuju da im je sve teže zaspati i održati miran san. Jesen i zima sa sobom donose promjene u svjetlu, temperaturi i raspoloženju, što može poremetiti naš unutrašnji ritam. Stručnjaci objašnjavaju da te promjene nisu samo subjektivan osjećaj – već stvarna fiziološka reakcija tijela na sezonske promjene.

Kada svjetlost nestane, melatonin preuzima

Dr. Gareth Nye, predavač biomedicinskih nauka na Univerzitetu Salford, pojašnjava da smanjena izloženost svjetlosti tokom jeseni i zime utiče na lučenje hormona melatonina, koji signalizira tijelu da je vrijeme za spavanje.

„Melatonin prirodno raste u mraku, ali problem nastaje kada se moramo buditi dok je vani još noć. Tada se naše tijelo bori da uskladi prirodni ritam s dnevnim obavezama, zbog čega se često osjećamo iscrpljeno i pospano“, navodi Nye.

Temperatura ima veću ulogu nego što mislimo

Hladnija soba obično pomaže boljem snu, ali nagli padovi temperature mogu izazvati drhtavicu i nemir, što tijelo tumači kao stres. „Naš san zavisi od stabilnosti tjelesne temperature. Pregrijavanje ili pothlađivanje jednako narušavaju odmor“, ističe Nye.

Jesensko raspoloženje i nedostatak sna

Nedostatak svjetlosti utiče i na raspoloženje. Niži nivoi serotonina i vitamina D, koji su posljedica manjka sunca, mogu dovesti do sezonske depresije. „Loš san i loše raspoloženje često se međusobno pojačavaju, pa ulazimo u začarani krug umora i neraspoloženja“, dodaje Nye.

Trikovi za bolji san tokom hladnih noći

Zagrijte krevet, a ne sobu. Idealna temperatura spavaće sobe je između 16 i 18 stepeni. Umjesto da pojačavate grijanje, zagrijte posteljinu termoforom ili električnim jastučićem nekoliko minuta prije spavanja.

Držite ruke i stopala toplim. Ruke i stopala su ključni u regulisanju tjelesne temperature. Toplije noge šalju signal tijelu da se može opustiti. Pomozite si toplim čarapama, masažom ili termoforom u podnožju kreveta.

Birajte prirodne materijale. Debeli jorgani od sintetičkih vlakana mogu zadržavati vlagu i izazvati znojenje. Posteljina od bambusa, pamuka ili lana propušta zrak i održava idealnu temperaturu tokom noći.

Obratite pažnju na odjeću za spavanje. Izbjegavajte predebeo flis i usku odjeću koja zadržava toplotu i vlagu. Lagana pamučna pidžama bolji je izbor jer omogućava koži da diše.

Prigušite svjetla i ograničite ekrane. Sat vremena prije spavanja smanjite izloženost telefonima, televizorima i jakim lampama. Umjesto toga, ujutro provedite više vremena na dnevnom svjetlu kako biste pomogli tijelu da se prirodno razbudi.

Uspavljivanje tokom jeseni i zime zahtijeva malo više pažnje i prilagođavanja, ali uz nekoliko promjena u večernjoj rutini moguće je ponovo pronaći miran, obnavljajući san — čak i kada dan traje samo nekoliko sati.

