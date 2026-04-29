Trivić: Narodni front prihvatit će sporazum o zajedničkom nastupu opozicije

Jelena Trivić objavila je da joj je Branko Blanuša, predsjednik SDS-a, poslao prijedlog sporazuma o zajedničkom nastupu opozicije na narednim oktobarskim izborima.

Trivić je navela da je sporazum za Narodni front prihvatljiv, te da će ga predložiti stranačkim organima, uz očekivanje da njegovo usvajanje neće biti sporno.

Prema njenim riječima, riječ je o prvom konkretnom koraku ka dogovoru opozicije i izboru zajedničkih kandidata. Istakla je da Narodni front već mjesecima poziva na dogovor opozicionih stranaka za istim stolom, te da je SDS sada to pitanje pokrenuo u operativnom smislu.

Trivić je dodala da bi Narodni front imao manju primjedbu na dio sporazuma koji se odnosi na potencijalnog premijera, ali da u ovoj fazi neće uslovljavati početni dogovor.

Naglasila je da je za opoziciju trenutno najvažnije da ima zajedničke kandidate za inokosne funkcije, posebno za predsjednika RS-a, te poručila da Narodni front podržava i formiranje buduće vlasti bez SNSD-a.