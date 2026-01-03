Trivić upozorava na moguće izborne malverzacije na ponovljenim izborima u RS

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić objavila je na društvenim mrežama upozorenje da su, kako navodi, u manjem bosanskohercegovačkom entitetu Republika Srpska u toku pripreme za novu izbornu krađu na biračkim mjestima na kojima se izbori ponavljaju.

“Izbori na 136 biračkih mjesta bit će ponovljeni 8. februara. Informacije sa kojima raspolažem govore u pravcu toga da je režim krenuo u pripremu još jedne velike krađe čak i na ovih 136 mjesta”, napisala je Trivić.

Posebno je izdvojila Laktaše, navodeći da su razmjere navodnih malverzacija značajne.

“Konkretno, samo u Laktašima razmjere krađe, tj. dodatnog ubacivanja listića kreću se od 2.000 do 2.500 glasova. Isti scenario spremaju i za 25 od 50 biračkih mjesta u Laktašima na kojima se izbori ponavljaju”, navela je Trivić.

Dodala je i da su, prema njenim tvrdnjama, sredstva za članove biračkih odbora već obezbijeđena.

“Novac za članove biračkih odbora je već pripremljen i nude se desetine hiljada KM po članu”, stoji u objavi.

Trivić je upozorila da bi na ponovljenim izborima mogli biti angažovani isti članovi biračkih odbora kao i na prethodnom glasanju.

“Da bi ljudi razumjeli, na ponovljenim izborima, na biračkim mjestima vjerovatno će biti isti članovi biračkih odbora kao 23. novembra. Isti ljudi zbog čijih malverzacija se zapravo izbori ponavljaju”, navela je.

Ukazala je i na ograničene mogućnosti opozicije da prati izborni proces.

“Opozicija, odnosno SDS ima pravo na jednog posmatrača na biračkom mjestu. Druge stranke opozicije nisu u izbornom procesu i nemaju pravo na posmatrače”, napisala je Trivić, dodajući da jedan posmatrač ne može spriječiti eventualne zloupotrebe ako su članovi biračkih odbora već “uigrani”.

Predsjednica Narodnog fronta uputila je apel Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

“Apelujem na Centralnu izbornu komisiju da omogući veći broj posmatrača ispred jednog političkog subjekta, u ovom slučaju Srpske demokratske stranke po biračkom mjestu ili da dozvoli da i drugi zainteresovani politički subjekti prijave svoje posmatrače”, navela je.

Kao najbolje rješenje istakla je primjenu novih tehnologija.

“Svakako, najbolja odluka bi bila da se nove tehnologije koje su već primijenjene na pilot mjestima 2024. godine, iskoriste za ovih 136 mjesta”, dodala je Trivić.

Na kraju objave poručila je da, prema njenom mišljenju, vlast neće odustati od pokušaja uticaja na izborni proces.

“Režim se neće predati niti pustiti da se izbori održe normalno i odraze stvarnu volju građana”, navela je.

Zaključila je da Centralna izborna komisija mora pronaći rješenje u skladu sa zakonom.

“Centralna izborna komisija mora da iznađe način u skladu sa zakonom i pratećim pravilnicima i da obezbijedi uslove u kojoj se na istim biračkim mjestima ne smije desiti ono što se desilo 23. novembra prošle godine zbog čega se izbori zapravo i ponavljaju”, stoji u objavi.