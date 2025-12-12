Trojka poručuje: Ispunjeno obećanje, penzije rastu od 2026. godine

Trojka poručuje da je ispunjeno obećanje, jer je Vlada Federacije BiH usaglasila prijedlog izmjena i dopuna Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju, kojim se predviđa rast penzija za sve penzionere u Federaciji BiH od 2026. godine.

Kako je saopšteno, izmjene zakona uvode pravedniji i stabilniji model usklađivanja penzija, koji će kombinovati rast prosječnih plata i troškova života. Usklađivanje će se vršiti po modelu 60,40 ili 40,60, a predviđeno je i polugodišnje usklađivanje, počevši od 1. januara 2026. godine. Procjene pokazuju da bi povećanje penzija u 2026. godini moglo iznositi oko 17,2 posto, a novi model obuhvatit će sve penzionere u Federaciji BiH.

Jedna od važnih novina odnosi se i na pravo na naknadu troškova sahrane. Ovo pravo se proširuje i više neće biti ograničeno samo na članove uže porodice, već će pripadati svima koji su stvarno snosili troškove sahrane, i to u visini prosječne penzije iz prethodnog mjeseca.

Iz Vlade Federacije BiH najavljeno je da će prijedlog izmjena Zakona o PIO biti razmatran već naredne sedmice, nakon čega bi, po skraćenom postupku, trebao biti upućen u parlamentarnu proceduru.

U saopštenju Trojke navodi se da su ove izmjene dio šire politike usmjerene na stabilan razvoj, jačanje socijalne sigurnosti i održiv penzijski sistem, uz odgovorne javne finansije i jačanje tržišta rada. Poseban fokus stavljen je na sigurnija i veća primanja za građane koji su svoj radni vijek proveli gradeći Federaciju BiH.

Stranke Trojke poručuju da će i u narednom periodu nastaviti s reformama koje imaju za cilj veću zaposlenost, bolje uslove rada i dodatno unapređenje kvaliteta života penzionera i svih građana Federacije BiH.