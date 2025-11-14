Zastupnici stranaka Trojke: Dodikov govor mržnje i konfrontacije vodi ka opasnoj eskalaciji

Zastupnici stranaka Trojke (SDP, NiP, NS BHI-KF) u Predstavničkom domu PS BiH su na preko 700 relevantnih adresa u SAD, EU, Velikoj Britaniji i BiH uputili pismo kojim upozoravaju da Dodikov šovinistički govor mržnje i konfrontacije predstavlja ozbiljan sigurnosni izazov i vodi ka opasnoj eskalaciji.

Pismo je upućeno na relevantne adrese u State Departmentu, Kongresu i Senatu SAD-a, zastupnicima u Parlamentu EU, kao i relevantnim dužnosnicima u Evropskoj komisiji, poslanicima u Parlamentu Velike Britanije, ambasadorima država članica PIC-a, generalnom sekretaru UN-a i generalnom sekretaru NATO-a.

– Bosna i Hercegovina je multietnička država i mjesto višestoljetnog susretanja i prožimanja različitih vjera, kultura i civilizacija. Multietničnost, multikulturalnost i tolerancija istinski su kodovi Bosne i Hercegovine na koje smo ponosni i koji imperativno moraju biti sačuvani, jer su temelj bosanskohercegovačke Magna karte: ravnopravnosti naroda i jednakopravnosti građana – kaže se u pismu.

– Ključni unutrašnjopolitički, ekonomski i društveni ciljevi Bosne i Hercegovine su zaštita teritorijalnog integriteta i suvereniteta, očuvanje mira i stabilnosti, izgradnja unutrašnjeg i regionalnog povjerenja i saradnje, ekonomski rast i razvoj, dok su najvažniji vanjskopolitički ciljevi Bosne i Hercegovine, definisani u važećim zakonima i strateškim dokumentima, punopravno članstvo u EU-u i NATO-u.

Na realizaciji ovih ciljeva aktivno rade političke stranke prozapadne orijentacije i sa sigurnošću možemo reći da bi danas BiH bila mnogo uspješnija u procesu EU integracija, ekonomskog razvoja, borbe protiv korupcije i stvaranju ambijenta mira i dugoročne stabilnosti, da nije bilo antidržavnog, antiustavnog, antievropskog, antiNATO, nacionalističkog i šovinističkog djelovanja Milorada Dodika, kao ključnog agenta ruskih interesa čiji je cilj blokada evropskog puta, destabilizacija i podjela BiH.

Vrijedi podsjetiti da je Milorad Dodik pravosnažnom odlukom Suda BiH osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine – koju je otkupio – te da mu je oduzet mandat predsjednika bh. entiteta RS i zabranjeno političko djelovanje u periodu od šest godina. Uprkos tome, Dodik i dalje u svojim javnim nastupima koristi izuzetno opasan i provokativan jezik mržnje s ciljem konfrontacije i dehumanizacije cijelog naroda, u konkretnom slučaju Bošnjaka.

Izjave u kojima poziva na etničku podjelu Bosne i Hercegovine, targetirajući je kao prostor neizbježnog sukoba kršćanstva i islama, dok Bošnjake, kao autohtoni i evropski narod koji stoljećima živi u BiH, upoređuje sa zaraznim amebama, a Sarajevo, kao glavni grad BiH, naziva smrdljivim samo zbog činjenice da u njemu većinski žive Bošnjaci, šalju šovinističke poruke mržnje i netolerancije koje predstavljaju direktnu prijetnju miru i stabilnosti, te stvaraju plodno tlo za legitimaciju rasističkih i nasilnih reakcija prema Bošnjacima.

Poruka ovakvih sramnih i javno izrečenih izjava gospodina Dodika jeste da je dopušteno nekažnjeno izvršiti nasilje nad Bošnjacima, a s vremena na vrijeme i nad Hrvatima, koji žive u bh. entitetu RS, što predstavlja ozbiljan sigurnosni izazov i potencijalni izvor za izazivanje incidenata sa teško sagledivim posljedicama.

Na sličan način Dodik u svojim nekontrolisanim nastupima mržnje, napada i dio vlastitog srpskog naroda koji ne podržava njegovu politiku podjela i konfrontacije, a što je već rezultiralo paljenjem automobila i fizičkim napadima na članove opozicionih stranaka.

Zbog toga je važno istaknuti činjenicu da su i lideri opozicionih stranaka u bh. entitetu RS osudili ovakve Dodikove izjave, definišući ih kao izvor mržnje, podjela i sukoba.

Kao zastupnici u Predstavničkom domu PS BiH, izabrani direktno od građana BiH, dužni smo upozoriti da bi dalje popuštanje pred proruskom, agresivnom, ratnohuškačkom i šovinističkom politikom Milorada Dodika, umjesto suočavanja sa istom, sigurno vodilo ka eskalaciji koja bi ugrozila mir i stabilnost u BiH, a sasvim sigurno i u regiji.

Iskustvo iz 1990-ih nas obavezuje da reagujemo na vrijeme. Retorika i postupci koje koristi Dodik neodoljivo podsjećaju na obrasce koji su u prošlosti doveli do strašnih ratnih zločina, raseljavanja miliona ljudi i genocida u Srebrenici.

Zbog toga vas pozivamo na zajedničku i odlučnu akciju kako bi pravovremeno bila zaustavljena sigurnosna prijetnja iskazana kroz politički i nacionalistički militantizam Milorada Dodika i njegovih sljedbenika, jer će, u suprotnom, nastavak njegove kampanje mržnje i netrpeljivosti nepovratno ugroziti mir, stabilnost, Dejtonski mirovni sporazum i euroatlantsku perspektivu Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina ostaje privržena zapadnim vrijednostima, ljudskim pravima, demokratskim reformama, integracijskim procesima i snažnom partnerstvu sa EU-om i SAD-om. Međutim, bez vaše jasne i odlučne podrške i efikasne saradnje sa domaćim institucijama, proces demokratizacije i stabilizacije naše zemlje mogao bi, usljed djelovanja domaćih antizapadno i proruski orijentisanih političara, biti ozbiljno ugrožen – navodi se u pismu zastupnika stranaka Trojke.