Trostruko ubistvo u Gnjilanu, u bijegu otac i dvojica sinova

Tri osobe su ubijene, a dvije ranjene u pucnjavi koja se u nedjelju popodne dogodila u Gnjilanu na Kosovu, potvrdila je kosovska policija.

Istraga je pokazala da su osumnjičeni M. Š. (53), E. Š. (25) i E. Š. (22) navodno otac i sinovi. Prema riječimadirektora Regionalne policijske uprave Agrona Rukićija, postoji dovoljno dokaza da su počinili teško ubistvo. Policija je pretresla tri lokacije, obavijestila granične prijelaze i zatražila međunarodnu pomoć.

Jedna ranjena osoba je u teškom stanju i prebačena je u Klinički centar u Prištini. Na mjestu događaja uhapšena je još jedna osoba, za koju se provjerava povezanost sa slučajem.

Rukići je naveo da M. Š. ima bogat kazneni dosje, više od 30 kaznenih djela, među kojima su napad, prijetnje, prijevara, iznuda i sudjelovanje u kriminalnoj skupini.