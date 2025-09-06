Trump odobrio UFC borbu na travnjaku Bijele kuće

Bijela kuća se priprema da naredne godine na južnom travnjaku ugosti prvi UFC događaj mješovitih borilačkih vještina, izvijestio je Wall Street Journal, prenosi Anadolija.

Borba je prvobitno bila planirana za 4. juli 2026, povodom 250. godišnjice SAD-a, ali je kasnije pomjerena za juni, navodi se u izvještaju.

Događaj će uključivati višednevne festivale na Nacionalnom molu.

Direktor UFC-a Dana White prošle sedmice sastao se s predsjednikom Donaldom Trumpom i nakon sastanka dobio odobrenje za borbu.

„Borba u Bijeloj kući je potvrđena“, rekao je White na društvenim mrežama nakon susreta, kojem je, navodno, prisustvovala i Trumpova kćerka Ivanka, ljubiteljica UFC-a i praktikantica brazilske jiu-jitse.

Višednevni događaj obuhvatit će kompletan program borbi za muškarce i žene, zvanična vaganja i konferenciju za medije kod Linkolnovog memorijala.