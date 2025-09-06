Trump odobrio UFC borbu na travnjaku Bijele kuće

Jasmina Ibrahimović
Donald Trump povećao Kini carine na 145%
Foto: FENA/ Donald Trump

Bijela kuća se priprema da naredne godine na južnom travnjaku ugosti prvi UFC događaj mješovitih borilačkih vještina, izvijestio je Wall Street Journal, prenosi Anadolija.

Borba je prvobitno bila planirana za 4. juli 2026, povodom 250. godišnjice SAD-a, ali je kasnije pomjerena za juni, navodi se u izvještaju.

Događaj će uključivati višednevne festivale na Nacionalnom molu.

Direktor UFC-a Dana White prošle sedmice sastao se s predsjednikom Donaldom Trumpom i nakon sastanka dobio odobrenje za borbu.

„Borba u Bijeloj kući je potvrđena“, rekao je White na društvenim mrežama nakon susreta, kojem je, navodno, prisustvovala i Trumpova kćerka Ivanka, ljubiteljica UFC-a i praktikantica brazilske jiu-jitse.

Višednevni događaj obuhvatit će kompletan program borbi za muškarce i žene, zvanična vaganja i konferenciju za medije kod Linkolnovog memorijala.

pročitajte i ovo

Sport

Zmajevi spremni: Svi igrači na raspolaganju Bećiragiću pred duel s Poljskom

Tuzla i TK

Obnovljena sviračka džamija svoja vrata otvara 4. oktobra

Istaknuto

Sutra se održava 13. Tuzlanska biciklijada

Vijesti

U BiH više od 93.000 stanovnika živi pod direktnom ugroženosti od mina

Sport

Malkočević pokreće edukaciju za trenere: “Želimo vrhunski stručan kadar i sigurnije uslove za djecu”

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]