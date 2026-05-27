Trump traži dogovor s Iranom, pregovori i dalje puni neizvjesnosti

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu okuplja članove svog kabineta dok pregovori s Iranom o okončanju sukoba i ponovnom otvaranju Hormuški moreuz ostaju neizvjesni.

Uoči sastanka s najbližim saradnicima, Trump je poručio da je sporazum nadomak realizacije te da bi eventualni dogovor mogao poslužiti kao dokaz da je iranski nuklearni program značajno oslabljen, što bi administracija mogla predstaviti kao politički uspjeh.

Međutim, prijedlog sporazuma ostavlja brojna važna pitanja otvorenim za kasniju fazu pregovora, zbog čega već izaziva kritike. Dio republikanskih saveznika smatra da bi Iran iz cijelog procesa mogao izaći oslabljen, ali istovremeno i dodatno ojačan politički.

Pregovori su dodatno zakomplikovani nakon američke vojne akcije izvedene početkom sedmice. Prema informacijama Pentagon, snage SAD-a izvele su odbrambene udare na raketne položaje i plovila za postavljanje mina na jugu Irana.

Dok Sjedinjene Američke Države tvrde da su postupile suzdržano uprkos višesedmičnom primirju, Teheran je taj potez ocijenio kao dokaz nepouzdanosti i nedostatka dobre volje.

Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da će razgovori o otvaranju moreuza i produženju primirja potrajati još nekoliko dana, naglasivši da će ishod zavisiti od kvaliteta eventualnog sporazuma.

Istovremeno, Trump je na društvenim mrežama izrazio nezadovoljstvo načinom na koji bi mediji mogli predstaviti mogući razvoj događaja, tvrdeći da bi i potpuni ustupci Irana mogli biti prikazani kao velika pobjeda Teherana.

Prema okvirnom prijedlogu, Iran bi pristao odustati od zaliha visoko obogaćenog uranija u zamjenu za ublažavanje međunarodnih sankcija. Dodatni pregovori mogli bi uključivati razrjeđivanje dijela uranija, dok bi ostatak mogao biti premješten u treću zemlju.

Posebna pažnja usmjerena je i na pitanje da li bi primirje obuhvatilo izraelske vojne aktivnosti protiv Hezbollah u Liban, što Teheran smatra važnim dijelom pregovora.

U međuvremenu, izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio je intenziviranje vojnih aktivnosti u Libanu, dok pojedini analitičari i kritičari u Washingtonu upozoravaju da bi ublažavanje sankcija Iranu moglo doprinijeti obnovi njegovih vojnih kapaciteta i jačanju saveznika u regiji.