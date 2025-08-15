Trump vjeruje u postizanje dogovora s Putinom

Predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak kako vjeruje da će s ruskim predsjednikom Vladimirom Putiomn postići dogovor te da je prijetnja sankcijama protiv Rusije vjerovatno odigrala ulogu u traženju sastanka Moskve.

Trump bi se trebao sastati s Putinom na Aljasci u petak. Američki predsjednik kaže da nije siguran može li se postići trenutni prekid vatre, ali je izrazio interes za posredovanje u postizanju mirovnog sporazuma.

– On je, je stvarno, sada vjerujem, uvjeren da će postići dogovor, da će postići sporazum. Mislim da hoće, i mi ćemo saznati – rekao je Trump u intervjuu za Fox News Radio.

Putin je tokom dana izjavio da Sjedinjene Države ulažu „iskrene napore“ kako bi okončale rat u Ukrajini i predložio da bi se Moskva i Washington mogli dogovoriti o sporazumu o nuklearnom naoružanju kao dio šireg napora za jačanje mira.

Trump je tokom intervjua za Fox također spomenuo da ima tri lokacije na umu za sljedeći sastanak s Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, iako je napomenuo da drugi sastanak nije garantiran.

– Zavisno od tome šta će se desiti s mojim sastankom, nazvat ću predsjednika Zelenskog i odvest ćemo ga gdjegod ćemo se sastati – kazao je Trump.

Kremlj je u četvrtak upozorio da bi bila velika pogreška predviđati ishod nadolazećeg samita na Aljasci u kome će sudjelovati Trump i Putin, javila je novinska agencija Interfax.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da nema planova za potpisivanje ikakvih dokumenata nakon samita u petak u aljaškom gradu Anchorageu, prenosi Interfax.

Trump će u petak na Aljasci razgovarati s Putinom nadajući se da će postići prekid borbi u Ukrajini, ali će sveobuhvatno rješenje rata trajati duže, saopćio je američki državni sekretar Marco Rubio.

– Da bismo postigli mir, mislim da svi prepoznajemo da će se morati voditi razgovor o sigurnosnim garancijama. Morat će se voditi razgovor o teritorijalnim sporovima i zahtjevima te o čemu se bore – izjavio je Rubio novinarima u State Departmentu u četvrtak.

– Sve će to biti dio sveobuhvatne stvari. Ali mislim da je predsjednikova nada postići određeni prekid borbi kako bi se ti razgovori mogli desiti – kazao je šef američke diplomatije.

Rubio je rekao da što duže traju ratovi, to ih je teže okončati, prenosi Reuters.