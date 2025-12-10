Turnir u govornom pikadu: Ervin Ćosić iz Tuzle osvojio treće mjesto

Udruženje slijepih Živinice organiziralo je turnir u govornom pikadu u Hotelu “Zlača” povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Na turniru su učestvovale ekipe iz Sarajeva, Bihaća, Bužima, Visokog, Čačka, Tuzle i Živinica.

Redovniji treninzi doprinijeli su znatnom poboljšanju igre domaće ekipe, a Ervin Ćosić, inače član Udruženja građana oštećenog vida Tuzla, osvojio je treće mjesto u kategoriji B1.

Organizatori su pohvalili dobru organizaciju turnira i zahvalili svim učesnicima na učešću.