Turnir u govornom pikadu: Ervin Ćosić iz Tuzle osvojio treće mjesto

Arnela Šiljković - Bojić

Udruženje slijepih Živinice organiziralo je turnir u govornom pikadu u Hotelu “Zlača” povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Na turniru su učestvovale ekipe iz Sarajeva, Bihaća, Bužima, Visokog, Čačka, Tuzle i Živinica.

Redovniji treninzi doprinijeli su znatnom poboljšanju igre domaće ekipe, a Ervin Ćosić, inače član Udruženja građana oštećenog vida Tuzla, osvojio je treće mjesto u kategoriji B1.

Organizatori su pohvalili dobru organizaciju turnira i zahvalili svim učesnicima na učešću.

pročitajte i ovo

Istaknuto

U Tuzli Međunarodni turnir u govornom pikadu za slijepe i slabovidne...

Sport

Međunarodni turnir u košarci za žene u Banovićima

Sport

Otvoren 4. međunarodni fudbalski turnir “Rudar kup Bukinje 2025”

Istaknuto

Kadeti Slobode osvajači rukometnog turnira u Sloveniji

Tuzla i TK

/VIDEO/ Dnevnik TV Slon: Koje vijesti su obilježile 20. juni?

Istaknuto

Pioniri Slobode viceprvaci turnira Prvenstva BiH u košarci

Istaknuto

Tuzla: Završeni radovi na obnovi puteva u Simin Hanu i Slavinovićima

BiH

BiH dobija novi granični prelaz, ali politički zastoj odgađa početak rada

Vijesti

Humanitarni apel za malu Anastaziju: Djevojčici iz Orašja hitno potrebna pomoć

Istaknuto

Digitalni vodič kroz Tuzlanski kanton: Prezentovana moderna turistička aplikacija

BiH

Skoro 90.000 djece ostvarilo pravo na dječiji dodatak

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]