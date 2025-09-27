U Tuzli Međunarodni turnir u govornom pikadu za slijepe i slabovidne osobe

Udruženje građana oštećenog vida Tuzla organizovalo je Međunarodni turnir u govornom pikadu za slijepe i slabovidne osobe, koji se održava danas, na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.

Na turniru učestvuje osam ekipa, a ovaj događaj predstavlja priliku da se kroz sport i druženje pokaže značaj inkluzije, zajedništva i sportskog duha.

Organizatori poručuju da je riječ o danu ispunjenom prijateljstvom, sportskim nadmetanjem i pozitivnom energijom, uz zahvalnost svim učesnicima i gostima koji će svojim prisustvom uveličati ovaj turnir.