Turska Crnomorska obala na listi National Geographica „Best of the World 2026“

Turska Crnomorska obala pozicinorala se na prestižnoj listi najboljih geografskih područja za narednu godinu. U članku okrijte ljepote ove regije.

Zelena, bujna i kulturno raskošna obala Crnog mora na sjeveru Turske našla se na prestižnoj listi National Geographic BEST OF THE WORLD 2026. Ova renomirana lista prepoznala je tursku crnomorsku obalu kao savršenu destinaciju za istinske ljubitelje prirode, avanture i autentične turske kulture — daleko od turističkih gužvi i poznatih ljetovališta.

Svake godine urednici i stručnjaci National Geographica biraju 25 najinspirativnijih mjesta na svijetu, a uvrštavanje crnomorske obale potvrđuje da Turska nudi mnogo više od svojih slavnih plaža, mora i sunca. Planine, doline i bogata tradicija ovog kraja pričaju priču o zemlji koja očarava na svakom koraku — neotkrivenom dragulju koji tek čeka da ga svijet upozna.

Turska Crnomorska obala: Neistraženi biser Turske

Crnomorska regija prostire se duž obale Crnog mora, u zagrljaju veličanstvenih zelenih planina Sjeverne Anadolije. Ova idilična oblast, s pejzažima obavijenim maglom, gustim šumama i selima koja brižljivo čuvaju stoljetne običaje, otkriva mirniju, prirodnu stranu Turske. CNN Travel je uvrstio Crnomorsku regiju među najbolja mjesta za posjetiti u 2024. godini, dok su Ordu i Giresun uvršteni na Lonely Planet listu “Best in Travel 2025”, čime je dodatno potvrđena reputacija ovog kraja kao nove zvijezde turskog turizma.

Nakon niza međunarodnih priznanja, National Geographic je tursku obalu Crnog mora uvrstio među regije koje bi putnici trebali uvrstiti na svoje liste želja za 2026. godinu. Ovaj zadivljujući kraj nudi iskustva za svakog putnika — od zlatnih plaža i arhitektonskih dragulja do bujnih šuma i bogate gastronomske tradicije. Iako magazin ističe da sjeverni dio Turske još uvijek ostaje pomalo neotkriven, njegova raznolika i autentična ponuda sve više ga pozicionira kao jedno od najprivlačnijih odredišta u zemlji.

Nezaboravne avanture na otvorenom

Nekada važno trgovačko središte na Putu svile, Crnomorska regija danas poziva putnike da otkriju njene prirodne ljepote kroz brojne avanture na otvorenom. Nacionalni parkovi u Pontskom gorju nude nezaboravne pješačke staze koje vode kroz bujne zelene krajolike, dok mirne noći pod zvjezdanim nebom u kampovima pružaju poseban doživljaj prirode. Među uzbudljivim aktivnostima ističu se istraživanje milion godina starih stalaktita i stalagmita u pećini Karaca u Gümüşhaneu, rafting na rijeci Fırtına te adrenalinske zipline vožnje na visoravni Ayder u pokrajini Rize.

1 od 4

National Geographic ističe da je obala Crnog mora jedno od rijetkih mjesta na svijetu gdje putnici mogu surfati i skijati u istom danu. Dugi pojasevi zlatnog pijeska idealni su za kupanje, dok visoke tačke regije, poput Çambaşıja u provinciji Ordu i Ovita u provinciji Rize, pružaju izvrsne mogućnosti za skijanje i bordanje.

1 od 3

Osim jedinstvenih avantura na otvorenom, Crnomorska regija obiluje i kulturnim blagom. Srednjovjekovni dvorci, poput Zil dvorca u Rizeu, arhitektonska čuda kao što su manastir Sümela i Aja Sofija u Trabzonu, te tradicionalna naselja poput UNESCO-om zaštićenog Safranbolua u Karabüku i Orta Mahallea u Trabzonu, posjetiocima omogućavaju da zavire u bogatu historiju i tradiciju ovog kraja.

1 od 5

Okusi regije

Crnomorska obala nudi i bogata kulturno-gastronomska iskustva, gdje svaki zalogaj priča priču o lokalnoj tradiciji i načinu života. Zahvaljujući svom obalnom položaju, svježa riba i jela od morskih plodova, poput hamsili pilava (riže s inćunima), spadaju među najpoznatije specijalitete regije.

Među autentičnim jelima ističu se i kuymak – omiljeni doručak od kukuruznog brašna i sira, Akçaabat ćufte, Samsun pide, karalahana dolma (sarma od raštike punjena rižom i mesom) te Hamsiköy sütlaç (sutlijaš), koji posjetiocima omogućavaju da dožive pravu esenciju crnomorske kuhinje.

Crnomorska regija poznata je po raznolikim mikroklimama koje omogućavaju uzgoj jedinstvenih poljoprivrednih proizvoda. U pokrajinama Ordu i Giresun posjetioci mogu uživati u nekim od najboljih lješnjaka na svijetu, dok zeleni obronci čajnih plantaža u Rizeu, Trabzonu i Artvinu pružaju jedne od najljepših panoramskih prizora u Turskoj. Posebno nezaboravno iskustvo predstavlja obilazak berbe čaja u selu Çeçeva u Rizeu, gdje posjetioci mogu doživjeti spoj prirode, rada i tradicije koji oblikuje svakodnevni život lokalnog stanovništva.

