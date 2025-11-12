Turska Crnomorska obala na listi National Geographica „Best of the World 2026“

Albina Vicković
Turska Crnomorska obala na listi National Geographica „Best of the World 2026“
Sinop-Gerze/ fotografija TGA

Turska Crnomorska obala pozicinorala se na prestižnoj listi najboljih geografskih područja za narednu godinu. U članku okrijte ljepote ove regije.

Zelena, bujna i kulturno raskošna obala Crnog mora na sjeveru Turske našla se na prestižnoj listi  National Geographic BEST OF THE WORLD 2026. Ova renomirana lista prepoznala je tursku crnomorsku obalu kao savršenu destinaciju za istinske ljubitelje prirode, avanture i autentične turske kulture — daleko od turističkih gužvi i poznatih ljetovališta.

Turska Crnomorska obala na listi National Geographica „Best of the World 2026“
Ordu – Yason Cape/ fotografija TGA

Svake godine urednici i stručnjaci National Geographica biraju 25 najinspirativnijih mjesta na svijetu, a uvrštavanje crnomorske obale potvrđuje da Turska nudi mnogo više od svojih slavnih plaža, mora i sunca. Planine, doline i bogata tradicija ovog kraja pričaju priču o zemlji koja očarava na svakom koraku — neotkrivenom dragulju koji tek čeka da ga svijet upozna.

Turska Crnomorska obala: Neistraženi biser Turske

Turska Crnomorska obala na listi National Geographica „Best of the World 2026“
Ordu Perşembe Plateau/ fotografije TGA

Crnomorska regija prostire se duž obale Crnog mora, u zagrljaju veličanstvenih zelenih planina Sjeverne Anadolije. Ova idilična oblast, s pejzažima obavijenim maglom, gustim šumama i selima koja brižljivo čuvaju stoljetne običaje, otkriva mirniju, prirodnu stranu Turske. CNN Travel je uvrstio Crnomorsku regiju među najbolja mjesta za posjetiti u 2024. godini, dok su Ordu i Giresun uvršteni na Lonely Planet listu “Best in Travel 2025”, čime je dodatno potvrđena reputacija ovog kraja kao nove zvijezde turskog turizma.

Turska Crnomorska obala na listi National Geographica „Best of the World 2026“
Sinop-İnce Burun Lighthouse / Fotografija TGA

Nakon niza međunarodnih priznanja, National Geographic je tursku obalu Crnog mora uvrstio među regije koje bi putnici trebali uvrstiti na svoje liste želja za 2026. godinu. Ovaj zadivljujući kraj nudi iskustva za svakog putnika — od zlatnih plaža i arhitektonskih dragulja do bujnih šuma i bogate gastronomske tradicije. Iako magazin ističe da sjeverni dio Turske još uvijek ostaje pomalo neotkriven, njegova raznolika i autentična ponuda sve više ga pozicionira kao jedno od najprivlačnijih odredišta u zemlji.

Nezaboravne avanture na otvorenom

Turska Crnomorska obala na listi National Geographica „Best of the World 2026“
Giresun Mavi Göl / fotografije TGA

Nekada važno trgovačko središte na Putu svile, Crnomorska regija danas poziva putnike da otkriju njene prirodne ljepote kroz brojne avanture na otvorenom. Nacionalni parkovi u Pontskom gorju nude nezaboravne pješačke staze koje vode kroz bujne zelene krajolike, dok mirne noći pod zvjezdanim nebom u kampovima pružaju poseban doživljaj prirode. Među uzbudljivim aktivnostima ističu se istraživanje milion godina starih stalaktita i stalagmita u pećini Karaca u Gümüşhaneu, rafting na rijeci Fırtına te adrenalinske zipline vožnje na visoravni Ayder u pokrajini Rize.

National Geographic ističe da je obala Crnog mora jedno od rijetkih mjesta na svijetu gdje putnici mogu surfati i skijati u istom danu. Dugi pojasevi zlatnog pijeska idealni su za kupanje, dok visoke tačke regije, poput Çambaşıja u provinciji Ordu i Ovita u provinciji Rize, pružaju izvrsne mogućnosti za skijanje i bordanje.

 

Osim jedinstvenih avantura na otvorenom, Crnomorska regija obiluje i kulturnim blagom. Srednjovjekovni dvorci, poput Zil dvorca u Rizeu, arhitektonska čuda kao što su manastir Sümela i Aja Sofija u Trabzonu, te tradicionalna naselja poput UNESCO-om zaštićenog Safranbolua u Karabüku i Orta Mahallea u Trabzonu, posjetiocima omogućavaju da zavire u bogatu historiju i tradiciju ovog kraja.

Okusi regije

Turska Crnomorska obala na listi National Geographica „Best of the World 2026“
Black Sea Gastronomy / fotografija TGA

Crnomorska obala nudi i bogata kulturno-gastronomska iskustva, gdje svaki zalogaj priča priču o lokalnoj tradiciji i načinu života. Zahvaljujući svom obalnom položaju, svježa riba i jela od morskih plodova, poput hamsili pilava (riže s inćunima), spadaju među najpoznatije specijalitete regije.

Turska Crnomorska obala na listi National Geographica „Best of the World 2026“
Tea Harvest / fotografija TGA

Među autentičnim jelima ističu se i kuymak – omiljeni doručak od kukuruznog brašna i sira, Akçaabat ćufte, Samsun pide, karalahana dolma (sarma od raštike punjena rižom i mesom) te Hamsiköy sütlaç (sutlijaš), koji posjetiocima omogućavaju da dožive pravu esenciju crnomorske kuhinje.

Turska Crnomorska obala na listi National Geographica „Best of the World 2026“
Tea and Kuymak / fotografija TGA

Crnomorska regija poznata je po raznolikim mikroklimama koje omogućavaju uzgoj jedinstvenih poljoprivrednih proizvoda. U pokrajinama Ordu i Giresun posjetioci mogu uživati u nekim od najboljih lješnjaka na svijetu, dok zeleni obronci čajnih plantaža u Rizeu, Trabzonu i Artvinu pružaju jedne od najljepših panoramskih prizora u Turskoj. Posebno nezaboravno iskustvo predstavlja obilazak berbe čaja u selu Çeçeva u Rizeu, gdje posjetioci mogu doživjeti spoj prirode, rada i tradicije koji oblikuje svakodnevni život lokalnog stanovništva.

Turska Crnomorska obala na listi National Geographica „Best of the World 2026“
Tea Pots / fotografija TGA

Za vas smo odabrali i članake koji slijede, a više članaka o putovanjima potražite u rubrici Magazin.

Tradicija hljeba u Turskoj: Od drevnih primjeraka do današnjih stolova

Ankara: glavni grad moderne Turske na putu ka UNESCO-voj zaštiti

pročitajte i ovo

Vijesti

Turska izdala nalog za hapšenje Netanyahua zbog optužbi za genocid u...

BiH

Tursko Ministarstvo vanjskih poslova izrazilo saučešće povodom tragedije u Tuzli

Vijesti

Cijena Nutelle mogla bi porasti zbog problema s turskim lješnjacima

Magazin

Tradicija hljeba u Turskoj: Od drevnih primjeraka do današnjih stolova

BiH

Zvizdić s turskim i bh. privrednicima: Investicije Turske u BiH vrijedne...

Vijesti

Pogledajte kako je ova kompanija nagradila svoje radnike

BiH

Tužilaštvo BiH proslijedilo prijave protiv Dodika Tužilaštvu u Istočnom Sarajevu

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 12. novembar

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

Pad zaposlenosti u Federaciji BiH: U godinu dana izgubljeno gotovo četiri hiljade radnih mjesta

Vijesti

Hitna sjednica o budžetu BiH zakazana za narednu sedmicu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]