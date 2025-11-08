Turska izdala nalog za hapšenje Netanyahua zbog optužbi za genocid u Gazi

Tursko Glavno javno tužilaštvo u Istanbulu izdalo je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i još 36 osoba, zbog sumnje na počinjenje genocida u palestinskoj enklavi Gazi.

U saopštenju tužilaštva navedeno je da su među osobama za koje su izdati nalozi i izraelski ministar vanjskih poslova Israel Katz, te vojni zvaničnici Eyal Zamir i David Saar Salama. Svi su, kako se navodi, osumnjičeni za učešće u „genocidu i masovnim zločinima“ tokom izraelskih vojnih operacija u Gazi.

Podsjetimo, Međunarodni krivični sud (MKS) je još u novembru prošle godine izdao naloge za hapšenje Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta, zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti.

Izrael se, pored toga, suočava i s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde (MSP), u postupku koji je pokrenula Južnoafrička Republika krajem 2023. godine, navodeći da izraelske vojne akcije u Gazi predstavljaju kršenje Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida.

