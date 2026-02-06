Tužilac tvrdi da je Kajganić bio u sukobu interesa u predmetu za ratne zločine protiv Došenovića

Tužilac Odjela za ratne zločine Izet Odobašić za Detektor je izjavio kako se njegov šef Milanko Kajganić morao izuzeti iz predmeta protiv Mileta Došenovića za ratne zločine u Sanskom Mostu i Manjači jer je poznavao osumnjičenog.

Došenović, osumnjičen za ratne zločine na području Sanskog Mosta i Manjače, bio je profesor u obrazovnoj ustanovi koju je pohađao Kajganić, potvrdili su iz kabineta glavnog tužioca.

Odobašić je za Detektor rekao kako se Kajganić trebao izuzeti od postupanja u ovome predmetu jer se radi o sukobu interesa.

“Navedeni podaci su upravo te okolnosti lične prirode i poslovne povezanosti koji izazivaju razumnu sumnju u njegovu nepristrasnost prilikom postupanja u statusu i ovlaštenjima glavnog tužioca. Kajganić je postupao kao glavni tužilac u odnosu na navedeni moj predmet u smislu kontrole naredbe i optužnice, i po tom se osnovu morao izuzeti”, kaže Odobašić.

Kajganić je, prema informaciji koja je upućena Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV), pokušao tužilačku naredbu o provođenju istrage da stavi van snage kroz pisane primjedbe, o čemu nije upoznao Kolegij Tužilaštva.

Odobašić ga je prijavio i da je činio sve da spriječi podizanje optužnice protiv osumnjičenog Došenovića, koji je u izvršenju krivičnih djela u predmetu bio u funkciji šefa Odjeljenja za suzbijanje i otkrivanje kriminaliteta i izvršioca u Stanici javne bezbjednosti Sanski Most. U prijavu se navodi i da je s tom osobom “Kajganić u poslovnim i drugim povezanostima u razdoblju od 1992. do najmanje 2006., odnosno 2010. godine”.

Iz Tužilaštva BiH navode da je Došenović bio profesor u obrazovnoj ustanovi “koju je, uz stotine drugih polaznika, pohađao i glavni tužitelj Kajganić” prije 33 godine. Dodaju i kako je Došenović prije 22 godine bio jedan od rukovodilaca u instituciji u kojoj je Kajganić radio.

“Glavni tužitelj Kajganić nije, niti je ikad bio postupajući tužilac u navedenom predmetu, a izuzeće nije traženo jer, prema stavovima Suda BiH, navedeno nisu osnovi za izuzeće”, rečeno je za Detektor.

U odgovoru Tužilaštva se ne navodi u kojoj obrazovnoj ustanovi je Došenović bio profesor, niti u kojoj instituciji je bio rukovodilac.

Odobašić za Detektor tvrdi da ne postoji praksa Suda BiH u tom smislu.

“Ako postoji, neka navedu koja presuda ili stav opće sjednice Suda”, kaže on.

Detektor je ranije pisao da je tužilac Odobašić uputio Stalnoj komisiji za efikasnost i kvalitet tužilaštava u VSTV-u informaciju kako je glavni državni tužilac Kajganić zabranio slanje optužnice za zločine u Sanskom Mostu i na Manjači na potvrđivanje Sudu BiH. U informaciji je navedeno kako je Kajganić činio sve da spriječi podizanje optužnice protiv osumnjičenog Došenovića.

Nakon toga je Kajganić podnio Uredu disciplinskog tužioca (UDT) prijavu protiv tužioca Odobašića zbog disciplinskog prekršaja neizvršavanja uputstava nadređenog tužioca i kršenja principa Etičkog kodeksa tužilaca.

Iz VSTV-a potvrdili su za Detektor da im je dostavljen materijal u procesu ocjenjivanja koji će biti razmatran na sastanku Stalne komisije za efikasnost i kvalitetu tužilaštava VSTV-a koji je planiran za četvrtak, 5. februar.

Na upit VSTV-u da li je razmatrana informacija koja im je dostavljena od strane tužioca Odobašića, za Detektor je rečeno kako ćemo dobiti odgovor, kao i da je rad stalnih tijela Vijeća zatvoren za javnost. Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a i član Stalne komisije za etiku, integritet i odgovornost sudija i tužilaca, ipak nije bio dostupan za komentar.

Detektor je u posjedu dokumenta u kojem se vidi kako je Mile Došenović pokušao preći državnu granicu na međunarodnom graničnom prelazu Popovi, ali su ga pripadnici Granične policije, nakon kontakta sa službenikom Tužilaštva BiH, vratili.

Njegov advokat Željko Višić je za Detektor rekao da je Došenović saslušan u svojstvu osumnjičenog i upoznat da će uskoro biti podignuta optužnica.

“Uredno se odazvao na poziv Tužilaštva. On je nakon toga trebao ići na porodičnu slavu – mislim, kod sestre – i onda su mu granični policajci rekli da postoji obavijest Tužilaštva. Da je pokušao preći, on bi bio lišen slobode i bio priveden u Tužilaštvo i Sud. Oni su nazvali da postoji samo neka obavijest. Nije postojao nikakav pravni osnov da ne može preći granicu”, kaže Višić.

Višić je dodao da ne postoji odluka Suda BiH da Došenović ne može napuštati BiH, jer nije potvrđena optužnica. Navodi i kako Došenović ne posjeduje državljanstvo Srbije.

Brojna udruženja žrtava i logoraša su nakon svega zatražila smjenu glavnog tužioca Kajganića.