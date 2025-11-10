Vijeće ministara BiH produžilo rok za rješavanje predmeta ratnih zločina do 2028. godine

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je odluku o produženju roka za rješavanje predmeta ratnih zločina za još tri godine, potvrđeno je iz Ministarstva pravde BiH za portal Detektor. Novi rok sada istječe krajem 2028. godine, dok je ranije bio postavljen za 2025.

Produženje roka Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina usvojeno je na prijedlog Nadzornog tijela za praćenje provedbe strategije, nakon što su Sud i Tužilaštvo BiH predložili produženje – Sud za tri, a Tužilaštvo za dvije godine.

Član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Sedin Idrizović, koji ujedno predstavlja ovu instituciju u Nadzornom organu, ranije je pojasnio da je 49 posto predmeta još uvijek neriješeno, dok je 43 posto optuženih nedostupno. Prema njegovim riječima, stav Vijeća je da se predmeti u kojima su osumnjičeni ili optuženi nedostupni trebaju ustupiti pravosudnim institucijama zemalja u kojima se nalaze.

Udruženja žrtava i njihovih porodica ranije su izrazila nezadovoljstvo, ističući kako nisu bila konsultirana u vezi s odlukom o produženju roka.

Ovo je drugo produženje roka Revidirane strategije. Prvobitno je rok bio do 2023. godine, a nakon što nije ispoštovan, produžen je do 2025. godine. Sada će implementacija trajati do kraja 2028. godine.

Revidirana strategija izrađena je 2018., a usvojena 2020. godine, s ciljem da svi predmeti ratnih zločina budu riješeni u roku od pet godina. Prva Strategija za rad na predmetima ratnih zločina usvojena je još u decembru 2008. godine i predviđala je da najsloženiji predmeti budu završeni u roku od sedam, a ostali u roku od 15 godina – što nije realizirano, navodi BIRN BiH.