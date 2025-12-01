Vijeće ministara BiH upozorava da nema službene profile na društvenim mrežama

Jasmina Ibrahimović

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine saopćilo je danas da trenutačno nema otvorene službene profile na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

– Svi profili i stranice koji se predstavljaju kao profili Vijeća ministara BiH na ovim platformama nisu službeni kanali komunikacije Vijeća ministara BiH niti ih Služba za informiranje Generalnog tajništva Vijeća ministara BiH uređuje i samim time ne možemo preuzeti bilo kakvu vrstu odgovornosti za objave na tim profilima – saopćeno je iz te institucije.

