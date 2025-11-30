Vijeće ministara BiH zaduženo da PSBiH dostavi Program reformi za provođenje Plana rasta

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zadužio je Vijeće ministara BiH da mu dostavi Program reformi za provođenje Plana rasta za zapadni Balkan, nakon što su na posljednjoj sjednici usvojeni zaključci predloženi u okviru rasprave o evropskom putu zemlje. Poslanici su od Vijeća ministara zatražili da u roku od pet dana dostave dokument koji je usvojen na sjednici 30. septembra, a Kolegij Predstavničkog doma obavezan je da ga uvrsti u dnevni red prve naredne sjednice.

Usvojeni su i zaključci poslanika Jasmina Emrića i Aide Baručije, koji se odnose na dostavljanje kompletne Reformske agende BiH na zvaničnim jezicima, u roku od sedam dana, svim poslanicima i delegatima državnog parlamenta. Predstavnički dom traži i da Vijeće ministara u roku od mjesec dana dostavi detaljnu analizu Reformske agende, uključujući pregled svakog poglavlja, konkretne korake, aktivnosti i ciljeve koji proizlaze iz dokumenta.

Vijeće ministara BiH je krajem septembra usvojilo Reformsku agendu i listu reformi, što predstavlja jedan od ključnih uvjeta za pristup sredstvima iz Plana rasta Evropske unije. Tada je potvrđena opredijeljenost institucija da nastave s provođenjem reformi na evropskom putu.

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto je 21. novembra, nakon Samita lidera regiona i Evropske unije u Tirani, istakla da je Evropska komisija prihvatila Reformsku agendu za BiH. Tom prilikom je poručila da nakon tog koraka slijedi izbor koordinatora i ratifikacija dva ključna dokumenta.

„Na samitu je rečeno da očekuju ratifikaciju ova dva sporazuma, kako bismo u korak s drugim zemljama u regiji nastavili s implementacijom ovog važnog projekta, Plana rasta“, kazala je Krišto tada.

Nakon prošlosedmične sjednice Vijeća ministara BiH izjavila je da je kolege informirala o rezultatima samita te ponovila da je Reformska agenda BiH prihvaćena od zemalja članica Evropske unije. „Očekuje nas jako puno posla. Od BiH se očekuje što je moguće prije ratifikacija dva sporazuma, odnosno ugovora o instrumentu i ugovora o zajmu“, navela je Krišto.

Prema njenim riječima, Ministarstvo finansija i trezora BiH sada ima ključnu ulogu. „To smo naglasili našem ministru, da bude spreman da se, u saradnji sa institucijama i koordinatorom za reforme i rast, što je prije moguće napravi prijedlog sporazuma i uputi na ratifikaciju. Jer od ratifikacije ova dva sporazuma, odnosno ugovora, ovisit će prvo povlačenje one avans tranše, kako mi to kažemo, 60 i nešto miliona, zapravo na razini nekakvih sedam posto sredstava, koja su odvojena kad su u pitanju sredstva za BiH“, istaknula je Krišto.