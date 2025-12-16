Hoće li Vijeće ministara danas odlučiti o zakonima važnim za evropski put BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici, u drugom krugu glasanja, trebalo razmatrati Prijedlog odluke o uspostavi Ureda glavnog pregovarača BiH s Evropskom unijom, kao privremenog tijela Vijeća ministara BiH. Prijedlog je uputio Kabinet predsjedavajuće Vijeća ministara BiH.

Na dnevnom redu bi se trebali naći i novi tekstovi Nacrta zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, kao i Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH, čiji je predlagač Ministarstvo pravde BiH. Usvajanje ovih zakona, zajedno s imenovanjem glavnog pregovarača, predstavlja jedan od ključnih uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom.

Prethodne dvije sjednice Vijeća ministara BiH nisu održane jer ministri iz Republike Srpske, Staša Košarac i Srđan Amidžić, nisu podržali predloženi dnevni red koji je uključivao ove tačke. Nakon drugog neuspjelog pokušaja održavanja sjednice, predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto izjavila je da je ponovo izostala politička volja, naglasivši da bez odgovornog pristupa i jasne volje nema napretka, te da se rješenja uvijek mogu pronaći kada postoji spremnost za rad.

Pored tačaka koje se odnose na evropski put BiH, ministri bi danas trebali razmatrati i Informaciju o statusu Reformske agende Bosne i Hercegovine, obavezama iz Plana rasta za zapadni Balkan i narednim institucionalnim koracima, čiji je predlagač Direkcija za ekonomsko planiranje.

Planirano je i razmatranje Informacije o realizaciji Plana implementacije „Pregleda odbrane“ i Akcijskog plana implementacije „Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga BiH 2017–2027“, kao i Informacije o Godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika Oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2026. godinu.

Na dnevnom redu bi se trebao naći i novi tekst Informacije o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prvih šest mjeseci 2025. godine, te Informacija o pripremljenoj dodatnoj informaciji u vezi s provođenjem preporuka GRECO-a u četvrtom krugu evaluacije.

Ministri bi, između ostalog, trebali razmatrati i Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, kao i Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH za 2026. godinu.

Među predviđenim tačkama dnevnog reda je i Prijedlog odluke o odobravanju sredstava tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu, a koja se odnosi na podršku saniranju posljedica požara u gradu Tuzli i opštini Vlasenica.