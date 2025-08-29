Sud BiH u 2025. potvrdio samo jednu optužnicu za ratne zločine

Sud Bosne i Hercegovine za prvih osam mjeseci 2025. godine potvrdio je tek jednu optužnicu za ratne zločine koja je podignuta u ovoj godini.

Takav podatak udruženja žrtava ocjenjuju kao dodatni dokaz usporenog rada i opstrukcija u procesuiranju ratnih zločina, dok iz Tužilaštva BiH poručuju da optužnice nisu jedini pokazatelj rada Posebnog odjela.

Prema informacijama iz Suda, u 2025. godini potvrđena je optužnica protiv Derviša Mehinovića, nekadašnjeg komandanta 119. muslimanske brdske brigade, koji se tereti za ratni zločin nad civilima počinjen na području Banovića u periodu od maja do augusta 1993. godine.

Osim ove, Sud je potvrdio još 11 optužnica, ali riječ je o predmetima koje je Tužilaštvo podiglo krajem 2024. godine.

Iz Tužilaštva BiH nisu precizirali koliko je optužnica za ratne zločine podignuto tokom ove godine, navodeći da rezultate objavljuju na godišnjem nivou. Na zvaničnoj stranici institucije stoji podatak o jednoj optužnici iz 2025. godine.

Kako ističu, veliki broj predmeta je još u fazi istrage, a odluke i nove optužnice očekuju se u narednim mjesecima. U odgovoru dostavljenom Detektoru naglašeno je da podignute optužnice nisu jedini učinak Posebnog odjela, jer se dio rada odnosi i na donošenje drugih tužilačkih odluka, ekshumacije, traženje nestalih osoba, međunarodnu saradnju i druge aktivnosti.

Tužilaštvo BiH podsjeća da je do sada podiglo optužnice protiv više od 1.100 osoba za ratne zločine, ocjenjujući to značajnim rezultatom u poređenju s praksom drugih pravosuđa i međunarodnih tribunala.

Prema trenutno dostupnim podacima, u fazi istrage nalazi se 86 predmeta ratnih zločina po prijavama, a u njima se postupci vode protiv ukupno 245 osoba koje nisu dostupne pravosuđu BiH.

Iz udruženja žrtava, s druge strane, poručuju da ovakav tempo potvrđivanja optužnica ne ulijeva povjerenje preživjelima i porodicama nestalih, dok žrtve i dalje čekaju pravdu više od tri decenije nakon rata.