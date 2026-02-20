Tuzla domaćin seminara o deklarisanju hrane u organizaciji Agencije za sigurnost hrane BiH

Selma Jatić
Tuzla domaćin seminara o deklarisanju hrane u organizaciji Agencije za sigurnost hrane BiH
Tuzla domaćin seminara o deklarisanju hrane u organizaciji Agencije za sigurnost hrane BiH

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji s Gradom Tuzla i Privrednom komorom Tuzlanskog kantona, priprema seminar o deklarisanju hrane, namijenjen subjektima u poslovanju s hranom iz cijele BiH. Seminar će biti održan 31. marta 2026. godine u Tuzli.

Tim povodom, delegacija iz Tuzle predvođena gradonačelnikom dr. sci. Zijadom Lugavićem posjetila je Agenciju u Sarajevu. U delegaciji su bili i prof. dr. sci. Jasmin Ferizbegović, predsjednik Veterinarske komore FBiH, te Nedret Kikanović, predsjednik Kantonalne privredne komore Tuzla, sa saradnicima.

Na sastanku su usaglašeni tehnički i organizacijski detalji seminara. Direktor Agencije dr. sci. Sanin Tanković istakao je važnost saradnje s lokalnim zajednicama i predstavio ključne izazove u radu Agencije, dok je Dragan Tomović, šef Odsjeka za procjenu rizika i naučne podatke, gostima predstavio nadležnosti i aktivnosti Agencije.

Gradonačelnik Lugavić izrazio je zadovoljstvo saradnjom te naglasio da je jačanje kapaciteta subjekata u poslovanju s hranom ključno za građane i privredu BiH.

Seminar ima za cilj razjasniti nedoumice privatnog sektora u primjeni Pravilnika o pružanju informacija potrošačima o hrani i drugih propisa, te omogućiti razmjenu iskustava kroz prezentacije i panel diskusije sa stručnjacima i predstavnicima strukovnih udruženja.

pročitajte i ovo

Vijesti

Željeznice FBiH od 1. marta povećavaju cijene karata

BiH

Vlada odobrila usklađivanje penzija, povećanje 11,26 posto

Istaknuto

Optužnica za navijački obračun u Dubravama: Šta slijedi za 14 optuženih?

Vijesti

Papi Gelato i ove godine priprema besplatne slastice za postače

BiH

Povodom Dana nezavisnosti BiH: 2. mart ipak neradni u Federaciji BiH

Vijesti

Federalno tužilaštvo preuzelo predmet Donja Jablanica

Vijesti

Željeznice FBiH od 1. marta povećavaju cijene karata

BiH

Vlada odobrila usklađivanje penzija, povećanje 11,26 posto

Istaknuto

Optužnica za navijački obračun u Dubravama: Šta slijedi za 14 optuženih?

Vijesti

Papi Gelato i ove godine priprema besplatne slastice za postače

BiH

Povodom Dana nezavisnosti BiH: 2. mart ipak neradni u Federaciji BiH

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]