Tuzla domaćin seminara o deklarisanju hrane u organizaciji Agencije za sigurnost hrane BiH

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji s Gradom Tuzla i Privrednom komorom Tuzlanskog kantona, priprema seminar o deklarisanju hrane, namijenjen subjektima u poslovanju s hranom iz cijele BiH. Seminar će biti održan 31. marta 2026. godine u Tuzli.

Tim povodom, delegacija iz Tuzle predvođena gradonačelnikom dr. sci. Zijadom Lugavićem posjetila je Agenciju u Sarajevu. U delegaciji su bili i prof. dr. sci. Jasmin Ferizbegović, predsjednik Veterinarske komore FBiH, te Nedret Kikanović, predsjednik Kantonalne privredne komore Tuzla, sa saradnicima.

Na sastanku su usaglašeni tehnički i organizacijski detalji seminara. Direktor Agencije dr. sci. Sanin Tanković istakao je važnost saradnje s lokalnim zajednicama i predstavio ključne izazove u radu Agencije, dok je Dragan Tomović, šef Odsjeka za procjenu rizika i naučne podatke, gostima predstavio nadležnosti i aktivnosti Agencije.

Gradonačelnik Lugavić izrazio je zadovoljstvo saradnjom te naglasio da je jačanje kapaciteta subjekata u poslovanju s hranom ključno za građane i privredu BiH.

Seminar ima za cilj razjasniti nedoumice privatnog sektora u primjeni Pravilnika o pružanju informacija potrošačima o hrani i drugih propisa, te omogućiti razmjenu iskustava kroz prezentacije i panel diskusije sa stručnjacima i predstavnicima strukovnih udruženja.