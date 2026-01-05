Tuzla se oprašta od Seada Jahića: Dženaza sutra u Solini

S tugom i nevjericom porodica, prijatelji i brojni građani Tuzle sutra će ispratiti Seada Jahića (28), mladića koji je nestao u novogodišnjoj noći.

Njegovo vozilo pronađeno je nakon dvodnevne potrage na području tromeđe općina Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo i Pale, gdje su u potrazi učestvovali pripadnici više spasilačkih službi. Automobil je lociran oko 10 sati, nakon čega je daljnje postupanje, prema navodima spasilaca, preuzela policija.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona ranije je saopćeno da je Sead Jahić nestao 31. decembra, kada je posljednji put evidentiran na širem području Jahorina–Trebević, dok se kretao automobilom. Nakon prekida svakog kontakta s njim, porodica je prijavila nestanak, a odmah potom je pokrenuta intenzivna potraga koja je trajala dva dana.

Dženaza-namaz Seadu Jahiću bit će klanjana sutra, u utorak 6. januara 2026. godine, ispred džamije u Solini u 12 sati, nakon podne-namaza, dok će ukop biti obavljen na mezarju Prahulje. Ta’zija će se primati sat vremena prije dženaze, a tevhid će biti proučen nakon ukopa u Solinskoj džamiji.

Porodica je uputila apel svima koji žele izraziti saučešće i podršku da to učine tiho i dostojanstveno, uz dovu za rahmet duši tragično preminulog mladića.