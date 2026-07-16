Tuzla servis: Jedna ulica bez vode, sanacija kvara u toku dana

TUZLA SERVIS 16.07.2026.

*** VODOVOD – Ulica Bosanskih franjevaca bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je pet puta, evidentirano je izvršenje 13 krivičnih djela, dogodilo se osam saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 237 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je pet intervencija.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su tri bebe, dva dječaka i jedna djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** Termoelektrana “Tuzla” obavještava građane okolnih lokalnih mjesnih zajednica, da će u četvrtak 16.07.2026. godine i petak 17.07.2026. godine, u periodu od 07-16 h, dolaziti do kratkotrajnih intervala narušavanja ambijentalne buke zbog provjere sigurnosnih ventila na kotlu bloka 5 TE Tuzla.