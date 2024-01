Tuzla servis – Najava obustave u vodosnabdijevanju

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje gradskih i prigradskih naselja u Tuzli. Doći će do obustave vodosnabdijevanja zbog rekonstrukcije cjevovoda u ulici Mikelje Tešića u periodu od 8 sati pa do završetka radova.

*** MUP TK – Javni red i mir nije narušavan, evidentirano je izvršenje devet krivičnih djela, dogodile su se tri saobraćajne nesreće.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 186 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, šest djevojčica i tri dječaka. U privatnim porodilištima Grada Tuzla rođeno je pet beba, četiri djevojčice i jedan dječak.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** CENTRALNO GRIJANJE – Uredna isporuka toplotne energije.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akcija dobrovoljnog darivanja krvi organizovana je danas za stanovnike MZ G. Tuzla, Simin Han i Slavinovići u Poliklinici za transfuziologiju UKC-a Tuzla od 8 do 15 sati.