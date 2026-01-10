Tuzla servis: Nekoliko naselja bez vodosnabdijevanja

TUZLA SERVIS 10.01.2026.

*** VODOVOD – Naselja Dobrnja, Čanići i dio naselja Lipnica bez vodosnabdijevanja zbog prekida u napajanju električnom energijom pumpnih stanica. Uredno je vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je izvršenje pet krivičnih djela, dogodilo se osam saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 235 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, šest dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.

*** JKP KOMUNALAC – Sve raspoložive ekipe rade na čišćenju snijega po redu prioriteta. Odvoz smeća odvija se otežano zbog sniježnih padavina.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.