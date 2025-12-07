Tuzla servis: Planirane obustave vodosnabdijevanja u više ulica

TUZLA SERVIS 07.12.2025.

*** VODOVOD –Planirane obustave – Zbog radova na hitnoj sanaciji vodovodne mreže bez vodosnabdijevanja će biti ulice: Džafer Mahala, Hendek, Borić, Kojšino, Džindić Mahala, Mejdan, Jalska i Mustafe Hukića u periodu od 8 sati do završetka radova. Uredno vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je tri puta, evidentirano je izvršenje osam krivičnih djela, dogodilo se 14 saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 210 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata nije imala intervencija.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, pet djevojčica i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.