Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 12 beba

Arnela Šiljković - Bojić
Statistika o broju umrlih i rođenih
Foto: Ilustracija

TUZLA SERVIS 18.12.2025.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je izvršenje osam krivičnih djela, dogodilo se 16 saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 263 zdravstvene usluge.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, pet djevojčica i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su tri dječaka.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 13 beba

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 11 beba

Istaknuto

Tuzla servis: Dvije ulice bez vode, sanacija kvara tokom dana

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je deset beba

Istaknuto

Tuzla servis: Prve jutarnje servisne informacije

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno šest beba

Vijesti

Oblačno vrijeme uz maglu u Bosni, sunčaniji dani na jugu zemlje do kraja sedmice

Tuzla i TK

/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 17. dan decembra?

Vijesti

Ćutahija: Evropski put BiH ne stoji zbog nedostatka rješenja ili stručnog znanja, već zbog političkih blokada

Vijesti

Elektrodistribucija Tuzla zapošljava novih 11 radnika

Sport

Sloboda protiv Zrinjskog traži novu pobjedu, Trbić upozorava na težak meč

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]