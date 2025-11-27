Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno devet beba

Arnela Šiljković - Bojić
Statistika o broju umrlih i rođenih
Foto: Ilustracija

TUZLA SERVIS 27.11.2025.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje gradskih i prigradskih naselja. Zbog radova na sanacija kvarova na cjevovodu bez vodosnabdijevanja će biti ulice Armije BiH (od crvenog nebodera), 115. HVO brigade, Veljka Lukića, Novo Naselje i Brđani u periodu od 8 sati do završetka radova.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je izvršenje 11 krivičnih djela, dogodile su se četiri saobraćajne nesreće.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 190 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je tri intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, pet dječaka i četiri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplinske energije.

