Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 12 beba

tuzla servis, beba
Foto: Ilustracija/ Baby

TUZLA SERVIS 17.01.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je četiri puta, evidentirano je izvršenje 13 krivičnih djela, dogodilo se osam saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 328 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je tri intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je deset beba, pet dječaka i pet djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su dvije bebe, jedna djevojčica i jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Sve raspoložive ekipe rade na čišćenju snijega po redu prioriteta. Odvoz smeća odvija se otežano zbog sniježnih padavina.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

