Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 13 beba

*** VODOVOD – Zbog rekonstrukcije u Pumpnoj stanici Gradovrh doći će do obustave vodosnabdijevanja u naseljima: Solina, Dolovi i Novo Naselje te istočnog dijela Grada od Brčanske Malte (naselja Brčanska Malta, Ši Selo, Zlokovac, Sjenjak, Grabovica, Fočanska, Slavinovići, Sepetari, Križani, Simin Han, Bare, Čaklovići, Sarajac, Požarnica, Gornja Tuzla i Vasići) u periodu od 8 sati do završetka radova.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje sedam krivičnih djela, dogodilo se devet saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 200 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 10 beba, osam dječaka i dvije djevojčice. U privatnim porodilištima u Tuzli rođene su dvije djevojčice i jedan dječak.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** CENTRALNO GRIJANJE – Zbog kvara u Termoelektrani Tuzla obustavljena je isporuke toplotne energije za Grad Tuzla, naselja Šićki brod i Bukinje.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.