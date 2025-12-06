Tuzla servis: U SHMP pruženo 246 zdravstvenih usluga

RTV SLON
Tuzla servis, Ambulanta, Dom zdravlja, hitna, medicina, Servisne informacije, Servis info
Foto: RTV Slon

TUZLA SERVIS 06.12.2025.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je četiri puta, evidentirano je izvršenje 12 krivičnih djela, dogodilo sedam saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 246 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su četiri bebe, dvije djevojčice i dva dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su dva dječaka.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

