Tuzla servis: U SHMP pruženo 330 zdravstvenih usluga

RTV SLON
Vozilo Hitne pomoci/ Tuzla servis
Foto: RTV Slon/ Hitna pomoc Tuzla

TUZLA SERVIS 03.01.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen jednom, evidentirano je izvršenje četiri krivična djela, dogodile se tri saobraćajne nesreće.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 330 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su četiri bebe, tri dječaka i jedna djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je sedam beba

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je deset beba

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 12 beba

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 11 beba

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je deset beba

Istaknuto

Tuzla servis: Planirane obustave vodosnabdijevanja u više ulica

Vijesti

Šta je Južna interkonekcija i zašto je ključna za BiH?

Politika

Trivić upozorava na moguće izborne malverzacije na ponovljenim izborima u RS

Istaknuto

Snijeg i kiša usporavaju saobraćaj u BiH, velike gužve na granicama

Istaknuto

Beograd: Djevojka preminula tokom snimanja OnlyFans sadržaja

Magazin

Muškarci ipak ne glume da su loše kad imaju temperaturu 37, postoje naučni dokazi

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]