Tuzla servis – Uredno vodosnabdijevanje gradskih i prigradskih naselja

Nedžida Sprečaković
Voda, vodosnabdijevanje, vodovod
Tuzla servis za 29. oktobar 2025. godine, srijeda:

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je izvršenje šest krivičnih djela, dogodilo se 13 saobraćajnih nesreća.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 170 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je tri intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, četiri djevojčice i jedan dječak. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su dva dječaka.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplinske energije.

