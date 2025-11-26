Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

Arnela Šiljković - Bojić
Tuzla servis/ Voda
Foto: Ilustracija

TUZLA SERVIS 26.11.2025.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je tri puta, evidentirano je izvršenje sedam krivičnih djela, dogodile su se četiri saobraćajne nesreće.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 195 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je tri intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su tri bebe, dvije djevojčice i jedan dječak. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su tri dječaka.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplinske energije.

 

