Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

TUZLA SERVIS 26.11.2025.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je tri puta, evidentirano je izvršenje sedam krivičnih djela, dogodile su se četiri saobraćajne nesreće.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 195 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je tri intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su tri bebe, dvije djevojčice i jedan dječak. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su tri dječaka.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplinske energije.