Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

TUZLA SERVIS 15.07.2026.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen dva puta, evidentirano je izvršenje šest krivičnih djela, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 219 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je devet intervencija.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su četiri bebe, dvije djevojčice i dva dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.