Lista razvijenosti FBiH: Kako je rangirana Tuzla?

Federalni zavod za programiranje razvoja objavio je novu rang-listu razvijenosti gradova i općina u Federaciji BiH za 2025. godinu, koja donosi manja pomjeranja na vrhu, ali i određene promjene u sredini tabele.

Tuzla je zauzela je 11. mjesto na listi najrazvijenijih lokalnih zajednica u FBiH, čime se svrstala odmah iza vodeće desetorke.

U samom vrhu liste i dalje dominiraju općine iz Kantona Sarajevo. Prvih sedam mjesta zauzimaju Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Trnovo, Ilidža, Stari Grad Sarajevo, Novi Grad Sarajevo i Vogošća.

Najveći skok ove godine bilježi Široki Brijeg, koji je napredovao tri pozicije i zauzeo osmo mjesto, dok se ispred Tuzle nalaze još Mostar i Doboj-Jug.

Metodologija rangiranja zasniva se na više pokazatelja, uključujući prihode od poreza na dohodak po stanovniku, stepen zaposlenosti, demografska kretanja, udio starijeg stanovništva te obrazovnu strukturu radne snage.

Najveći napredak u ovogodišnjoj analizi ostvarila je Pale, dok su značajan rast zabilježili i Posušje, Vareš te Kalesija.

S druge strane, najveći pad zabilježilo je Olovo, kao i nekoliko lokalnih zajednica koje su se spustile za tri pozicije, među kojima su Živinice, Lukavac, Novi Travnik, Konjic i Hadžići.

Prema objavljenim podacima, deset najrazvijenijih lokalnih zajednica u FBiH su: Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Trnovo, Ilidža, Stari Grad Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Vogošća, Široki Brijeg, Mostar i Doboj-Jug.

Rezultati pokazuju da se Tuzla i dalje nalazi visoko na listi, ali i da razlike između lokalnih zajednica ostaju izražene, posebno u odnosu na sarajevske općine koje i dalje dominiraju vrhom ljestvice.