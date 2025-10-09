Tuzlanski vatrogasci bili domaćini prvog „BH Rescue challange“ takmičenja

Emir i Tin – jedan iz Tuzle, drugi iz Karlovca, ali dijele istu ljubav prema svom poslu. Iako mladi, ovi vatrogasci su u svojim karijerama postigli velike rezultate, naročito kada je u pitanju spašavanje osoba iz saobraćajnih nesreća. Svoje znanje obojica su danas ponovo pokazali u Tuzli, na prvom takmičenju spašavanja u saobraćajnim nesrećama u Bosni i Hercegovini.

„Simulirat će se saobraćajna nesreća. U pitanju su dva auta, bit će realističan scenario. Unutra je markirant Crvenog križa TK. Vatrogasci imaju 20 minuta da izvrše ispašavanje po procedurama Svjetske spasilačke organizacije. Dakle, tih 20 minuta je ključnih 20 minuta zlatnog sata koji se primjenjuju u stvarnim situacijama pri stvarnom spašavanju i našim tehničkim intervencijama, koje su, možda najteže intervencije za sve nas vatrgoasce“, kazao je Emir Zonić, vatrogasac PVJ Tuzla.

Iako su te intervencije najteže, Emirov kolega Tin kaže da su tuzlanski vatrogasci odavno apsolvirali u takvim situacijama i da svojim znanjem i vještinama mogu parirati vatrogascima iz cijele Evrope.

„Smatram da je Vatrogasna jedinica Tuzla promijenila cijelu scenu spašavanja u prometnim nesrećama u BiH. Ujedinila je vatrogasce iz cijele BiH, i ja smatram da su oni jedan od najboljih timova u ovom dijelu Evrope općenito“, rekao je Tin Butala, voditelj vatrogasne grupe u Vatrogasnoj postrojbi Karlovac.

Na današnjem takmičenju „BH Rescue Challenge“ vatrogasci iz Bosne i Hercegovine i regije pokazali su koliko je njihova uloga ključna u prvim minutama nakon nesreće.

„Mogu slobodno reći da je ovo više od takmičenja. Ovo je jedan prijemni ispit u Svjetsku spasilačku organizaciju. Sve će biti pod budnim okom svjetskih sudija. Imamo dvojicu sudaca iz Portugala i jednu sutkinju iz Irske, koje je svjetska organizacija odredila da budu s nama. Mi smo, uz kolege iz Republike Hrvatske, konkretno iz grada Karlovca, uspjeli da na dva takmičenja prije svjetskog prvenstva budemo prisutni i da ostvarimo dva vrlo visoka plasmana koja su nas kvalifikovala za svjetsko takmičenje“, istakao je Jasmin Habul, zamjenik starješine PVJ Tuzla.

Osim razmjene iskustava, ovakva tamičenja su i prilika da se unaprijede procedure i spremnost ekipa koje svakodnevno spašavaju ljudske živote. Statistike pokazuju da su te intervencije sve potrebnije.

„Na području Tuzlanskog kantona, u protekloj 2024. godini, dogodile su se 3154 saobraćajne nezgode. Od tog broja, 27 osoba je smrtno stradalo. Vidimo da broj saobraćajnih nezgoda svake godine raste za dva do tri posto, zbog čega su ovakve aktivnosti i manifestacije od izuzetnog značaja, jer doprinose bržem i efikasnijem odgovoru svih službi“, kazao je Nenad Lukanović, pomoćnik ministra trgovine, turizma i saobraćaja TK.

Zato je, uz stručnost i vještine vatrogasaca, jednako važno ulagati u njihovu opremu. Grad Tuzla posljednjih godina kontinuirano ulaže u modernizaciju vatrogasne jedinice, kako bi bila spremna odgovoriti na sve zahtjevne situacije.

„Važno je ulagati u opremu, ali i stalno jačati znanje i vještine kada je u pitanju pružanje pomoći u bilo kakvim intervencijama. Pripadnici vatrogasnih jedinica širom svijeta nisu samo prvi u gašenju požara“, istakla je Mirela Uljić, pomoćnica gradonačelnika Tuzle u Službi civilne zaštite.

„Vrlo je značajno, bez obzira koliko su momci profesionalno osposobljeni, ako nemaju čime raditi džaba je sve. Mora se spojiti tehnička opremljenost i sposobnost vatrogasaca da bi mogli pravovremeno reagovati i odraditi intervenciju kako treba“, kazao je Sead Mustajbašić, šef Odjeljenja za zaštitu od požara i vatrogastvo Grada Tuzla.



Današnje takmičenje pokazalo je da vatrogasci širom BiH posjeduju visoku stručnost, predanost i spremnost da djeluju u najtežim trenucima. Njihove vještine i znanje još jednom su potvrdili da su upravo oni na prvoj liniji spašavanja života.