Tuzlu zatrpalo 44 centimetra snijega, moguće proglašenje prirodne nepogode

Adin Jusufović
Snijeg

Obilni snijeg izazvao je otežano odvijanje saobraćaja i veći broj nezgoda na više putnih pravaca u Tuzlanskom kantonu. 

U naseljima Šićki Brod i Husino, kao i na petlji Šićki, tokom jutarnjih i popodnevnih sati zabilježene su velike gužve i višesatni zastoji, dok je težina snijega na pojedinim lokacijama dovela do lomljenja i obaranja stabala.

Uprkos tome, nadležne komunalne službe u Tuzli pravovremeno su reagovale i tokom vikenda, ali i danas, te kontinuirano rade na čišćenju saobraćajnica i posipanju soli i rizle kako bi se omogućio što sigurniji protok saobraćaja u Tuzli i oko nje.

„JKP „Komunalac“ Tuzla je bilo u stanju pripravnosti, te na nekim područima, znajući za ovu problematiku koja nas očekuje, izvršili su posipanje abrezivnog materijala, te sa početkom padavina na području Grada Tuzle palo je 44cm snijega. Veoma je problematično čišćenje snijega u uslovima kada on kontinuirano i intenzivno pada ne samo u Tuzli nego i u cijeloj BiH.“ kazao je Miralem Mulać, pomoćnik gradonačelnika za komunalne poslove Tuzla.

Mulać navodi i da je za područje Grada Tuzla propisano maksimalno 50cm snijega, te ukoliko padne više, proglašava se stanje prirodne nepogode.

„Evo imamo tu informaciju da je za ovaj period angažovano osam mašina koje su kontinuirano radile, prešlo se 900 kilometara dužine putne infrastrukture, 150 tona rizle i soli je potrošeno, 50 tona čiste soli i sl. Želim naglasiti da ova količina snijega je na granici proglašenja prirodne nesreće.“ ističe Mulać.

