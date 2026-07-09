Tužna kolona s tabutima 10 žrtava genocida danas kreće prema Potočarima

Članovi porodica i brojni građani danas će u 10 sati iz Visokog ispratiti tabute s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, koje će 11. jula biti ukopane na kolektivnoj dženazi u Memorijalnom centru Srebrenica, Potočari.

Kolona s tabutima nakratko će se zaustaviti u Ilijašu i Vogošći, a potom i u Sarajevu, ispred zgrade Predsjedništva BiH, Spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, kod pijace Markale i ispred Vijećnice.

Nakon Sarajeva, kolona će nastaviti put prema Srebrenici, gdje je predviđeno zaustavljanje ispred Gradske džamije, a dolazak u Potočare očekuje se u poslijepodnevnim satima.

Kao i prethodnih godina, očekuje se da će veliki broj građana izaći na ulice kako bi ispratio tužnu kolonu prema Potočarima. Ispred zgrade Predsjedništva BiH počast žrtvama trebali bi odati članovi porodica, prijatelji, građani Sarajeva, zvaničnici svih nivoa vlasti u BiH, ambasadori, predstavnici međunarodnih organizacija i Islamske zajednice u BiH.