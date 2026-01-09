U 76. godini preminuo Hadžić Kemal

U Janji je preminuo Hadžić (Mehmedalija) Kemal, poznat kao Kemo zubar, dugogodišnji stanovnik ove podrinjske sredine, koji je na ahiret preselio u četvrtak, 8. januara 2026. godine, u 76. godini života.

Vijest o smrti Hadžić Kemala, među Janjarima poznatog kao Kemo zubar, brzo se proširila mjestom u kojem je bio prepoznat kao tih, susretljiv i ljudima blizak čovjek. Mnogi ga pamte po spremnosti da pomogne, razgovoru koji je znao umiriti i dugogodišnjim poznanstvima koja je gradio bez velike riječi, ali s puno poštovanja prema svakome.

Dženaza-namaz Hadžić Kemalu klanjat će se u subotu, 10. januara 2026. godine, u 14.25 sati ispred Atik džamije u Janji, dok će ukop biti obavljen u haremu Dugo Polje. Tevhid će se proučiti istog dana u kući žalosti, u ulici Šarampov 152, s početkom u 14.40 sati.