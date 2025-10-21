U akciji „Klanac“ osuđena četvorica zbog droge, iznude i oružja

Ali Huremović
Objavom nepravosnažne presude pred Osnovnim sudom Brčko distrikta BiH okončan je postupak protiv Hajrudina Tursunovića, Adnana Rečice, Sedina Mušanovića iz Brčkog i Eldina Agušija iz Tuzle, koji su proglašeni krivima za više krivičnih djela povezanih s neovlaštenom proizvodnjom i prometom droga, iznudom i neovlaštenim držanjem oružja.

Četvorica optuženih ukupno su osuđena na 15 godina i 2 mjeseca zatvora. Najstroža kazna, 6 godina i 6 mjeseci, izrečena je Hajrudinu Tursunoviću, dok su ostali članovi grupe dobili kazne od 1 godine i 3 mjeseca do 4 godine i 2 mjeseca.

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH dokazalo je da su optuženi, pojedinačno ili kao organizovana grupa, u periodu od 2018. do 2021. godine počinili više teških krivičnih djela, razotkrivenih tokom policijske akcije „Klanac“.

Presuda nije pravosnažna i na nju postoji pravo žalbe.

