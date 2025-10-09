Optužnica u Brčkom: Među sedam optuženih i jedna osoba iz Tuzle

Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv sedam osoba, šest iz Brčkog i jedne iz Tuzle, zbog sumnje da su nezakonito dodjeljivale novčana sredstva namijenjena obnovi ratom oštećenih stambenih jedinica.

Kako je saopćeno iz Tužilaštva Brčko distrikta BiH, istraga je trajala tokom 2024. i 2025. godine i obuhvatila rad Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Vlade Brčko distrikta BiH, koje je provodilo program dodjele sredstava za rekonstrukciju stambenih objekata.

Prikupljeni dokazi, prema navodima Tužilaštva, potvrdili su osnovanu sumnju da je sedam osoba učestvovalo u zloupotrebama prilikom realizacije programa. Optužnicom se osobi inicijala A.D. (34) stavlja na teret da je obmanom pri dobijanju sredstava ostvario nezakonitu korist od 27.000 KM, dok se E.B. (53) i još pet osoba terete za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja u svojstvu članova komisije.

Uz optužnicu, Tužilaštvo je podnijelo i prijedlog za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u iznosu od 27.000 KM.

Podsjećamo, prošlog mjeseca potvrđena je i prva optužnica protiv četiri osobe u istom predmetu, koje se takođe terete za zloupotrebe prilikom dodjele sredstava za obnovu stambenih jedinica. Sud će u narednom periodu zakazati ročište za izjašnjenje o krivici optuženih.