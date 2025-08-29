U BiH proizveden krompir iz epruvete

U in vitro laboratoriji Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, u strogo kontrolisanim uvjetima, prvi put je iz epruvete proizvedena autohtona sorta glamočkog krompira.

Ovaj naučni iskorak, kako ističu stručnjaci, omogućava dobijanje zdravog i virusno čistog sjemenskog materijala, što je ključno za očuvanje genetičke autentičnosti i nastavak proizvodnje jedne od najpoznatijih domaćih sorti krompira, saopćio je Institut.

– Postupak se zasniva na savremenoj biotehnološkoj metodi mikropropagacije, koja osigurava stabilne prinose, poboljšan kvalitet krtola i veću dostupnost sjemenskog materijala poljoprivrednim proizvođačima. Na ovaj način Institut direktno doprinosi očuvanju genetičkih resursa RS-a i jačanju lokalne poljoprivredne proizvodnje – naveli su u saopćenju.

Istraživački tim koji je realizovao ovaj projekat čine šef navedene laboratorije doc. dr Mirela Кajkut Zeljković, te saradnici Sonja Umićević, MA i David Ducanović.