U BiH sutra oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom

Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U jutarnjim satima padavine se očekuju u južnim i jugozapadnim područjima, a tokom dana i u ostalim dijelovima.

Ponegdje uz kišu mogući su i pljuskovi sa grmljavinom, a na vrhovima planina može pasti i malo snijega. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu do 18 stepni, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.